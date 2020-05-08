Избирком Польши заявил о невозможности провести выборы президента 10 мая

Государственная избирательная комиссия (ГИК) Польши официально заявила, что выборы главы государства не могут состояться 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление избиркома.
Меры по борьбе с распространение коронавируса нового типа приостановили ряд полномочий ГИК, говорится в сообщении. В частности, проведение голосования невозможно из-за лишения комиссии юридической возможности печатать бюллетени.
Ранее сообщалось, что нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла закон о заочном голосовании на президентских выборах 10 мая на фоне пандемии коронавируса.