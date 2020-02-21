Избирательные комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены — ЦИК Азербайджана

Председатели, члены участковых и окружных избирательных комиссии, допустившие нарушения в своей деятельности, не будут присутствовать на последующих выборах.

Об этом сказал председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании ЦИК.

По его словам, члены комиссий, допустившие в своей деятельности нарушения, будут наказаны.

«Комиссии, допустившие правонарушения, будут распущены. Пусть никто не сомневается в этом. Мы уже расследуем нарушения, допущенные в деятельности некоторых участковых избирательных комиссий. В связи с каждыми из них будут приняты соответствующие меры», — сказал Мазахир Панахов.(trend)