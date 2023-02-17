Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате произошедших в Турции землетрясений 75 тыс. зданий в стране разрушены или сильно повреждены. Об этом сообщает ТАСС.

«Из 597 тысяч проинспектированных нами зданий в зоне бедствия 75 тысяч или были разрушены, или же получили крупные повреждения», — сказал он.

По словам Октая, спасатели ведут активные работы на месте не менее 200 разрушенных домов.

Ранее заместитель генерального секретаря мэрии Стамбула Бугра Гекче заявил, что порядка десяти тысяч человек проживают в домах с максимальным риском обрушения при землетрясении.

По его словам, класс этих зданий не находится даже на самом низшем классе Е. При этом еще 1 525 зданий в крупном турецком городе имеют низшие классы D и Е.