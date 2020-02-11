Из-за выборов главврач получил строгий выговор

Главный врач Кюрдамирской районной станции скорой медицинской помощи Эйнулла Новрузов наказан из-за того, что отправил работников голосовать на машине скорой помощи.

В ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) заявил, что главврач получил строгий выговор.

В TƏBİB отметили, что приглашенный в структуру главврач в объяснительной отметил, что из-за непогоды работники станции попросили выделить для них машину скорой помощи для поездки на голосование: «В любом случае это — правонарушение и машины скорой помощи предназначены исключительно для вызовов».

Напомним, что в соцсетях распространились кадры, на которых машины скорой помощи развозили граждан в избирательные участки 57-го избирательного округа.

| 2020-02-11T15:15:06+00:00 11 февраля 2020, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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