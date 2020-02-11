Из-за выборов главврач получил строгий выговор

Главный врач Кюрдамирской районной станции скорой медицинской помощи Эйнулла Новрузов наказан из-за того, что отправил работников голосовать на машине скорой помощи.

В ответ на запрос Report в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) заявил, что главврач получил строгий выговор.

В TƏBİB отметили, что приглашенный в структуру главврач в объяснительной отметил, что из-за непогоды работники станции попросили выделить для них машину скорой помощи для поездки на голосование: «В любом случае это — правонарушение и машины скорой помощи предназначены исключительно для вызовов».

Напомним, что в соцсетях распространились кадры, на которых машины скорой помощи развозили граждан в избирательные участки 57-го избирательного округа.