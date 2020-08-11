Из-за стрельбы охрана увела Трампа с пресс-конференции

Охрана увела президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с пресс-конференции, не объяснив причин. Трансляцию пресс-конференции вел сайт Белого дома.

Американский президент делал заявление в начале пресс-конференции, когда его отвлек охранник, шепнув ему что-то на ухо. После этого глава государства в сопровождении охраны покинул помещение.

Вернувшись, Трамп сообщил, что причиной его скоропостижного ухода стала стрельба рядом с Белым домом.

По его словам, стрелявший был подстрелен секретной службой. (gazeta.ru)