Из-за снижения уровня Каспия на Сумгайытской ТЭС реализуется новый проект

Снижение уровня Каспийского моря поставило электростанцию «Сумгайыт» перед угрозой прекращения деятельности. Причиной стало то, что во время проектирования электростанции «Сумгайыт» в 2004 году не было учтено снижение уровня моря, а со временем его уровень снизился на 1 метр 30 сантиметров.

Как сообщает в пятницу Trend, об сказал журналистам пресс-секретарь ОАО «Азерэнержи» Теймур Абдуллаев.

По его словам, в последнее время уровень воды находится на критической отметке.

«Если уровень моря снизился бы еще на 10 сантиметров, то стало бы невозможным осуществлять забор воды для охлаждения и в результате работа Сумгайытской электростанции была бы приостановлена. Именно поэтому ОАО «Азерэнержи» с осени прошлого года, с участием местных и зарубежных специалистов, проводило обсуждение указанной проблемы. В итоге было решено построить морскую эстакаду длиной в 750 метров. Она позволит забирать воду с глубины моря до пяти метров, которая будет использована для охлаждения парогенераторных систем ТЭС», — сказал Абдуллаев.

Он отметил, что в первые в СНГ будет создана система, позволяющая направлять воду в охладительной канал посредством каскада.

«Работы уже начались и на основе сменного графика осуществляются непрерывно. Реализация проекта будет завершен в течение нескольких месяцев», — добавил Абдуллаев.