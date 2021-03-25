Из-за санкций Китай обрушился с критикой на западные фирмы

На фоне санкций со стороны Евросоюза Китай запустил широкую кампанию против западных компаний: государственные СМИ, известные публичные персоны и интернет-пользователи в четверг, 25 марта, обрушились с резкой критикой на шведский концерн H&M, спортивные марки Adidas и Nike и целый ряд других западных фирм.

«Китайские народ не допустит, чтобы некоторые иностранцы ели китайский рис и при этом разбивали его посуду. Китайский рынок открыт для иностранных предприятий. Однако мы будем защищаться от злобных нападок на Китай, зиждущихся на слухах и лжи и подрывающих интересы Китая», — заявил один из представителей МИД КНР.

Ранее целый ряд западных компаний раскритиковал нарушения прав уйгуров в Синцзян-Уйгурском автономном округе КНР. В этом регионе находится одна из важнейших в мире баз по производству хлопка, которая поставляет свою продукцию и многим западных предприятиям.

Правозащитники сообщают о случаях принудительного труда в Синцзяне. Критические высказывания западных фирм в адрес КНР прозвучали еще год тому назад, однако на этой неделе ЕС ввел санкции против Китая, вызвавшие шквал критики в китайском сегменте интернета. Пекин ввел ответные штрафные меры против целого ряда европейцев. (DW)