Премьер-министр Армении Никол Пашинян в воскресенье в телеобращении вновь подверг критике Россию в связи с последними событиями в Карабахе. Он также заявил, что Армения готова принять армянских жителей Карабаха, если они захотят покинуть регион.

На прошедшей неделе в результате молниеносной военной операции Азербайджана армянские власти самопровозглашённой республики Нагорный Карабах, существовавшей более 30 лет, капитулировали перед Баку. Сейчас ведутся переговоры об условиях реинтеграции армянской общины Карабаха в Азербайджане. Ожидается, что вся территория региона перейдёт под контроль азербайджанских властей.

Как отметил Пашинян, «если не будут созданы реальные условия жизни для армян Карабаха в их домах, то возрастает вероятность того, что армяне покинут Карабах». В этом случае Армения готова принять их, подчеркнул премьер. Ответственность за возможное негативное развитие событий он возложил не только на Азербайджан, но и на размещённый в регионе российский миротворческий контингент.

Пашинян заявил, что события последних лет показали «неэффективность» структур безопасности, в которые входит Армения. Речь, очевидно, идёт о блоке ОДКБ, ведущей силой в котором является Россия. Эти события, подчеркнул он, «поднимают серьёзные вопросы также относительно целей и мотивов деятельности российских миротворческих войск в Карабахе».

По словам Пашиняна, хотя Армения не нарушала своих союзнических обязательств, «анализ событий показывает, что системы безопасности и союзники, на которых мы опирались на протяжении многих лет, поставили задачу показать нашу уязвимость и обосновать невозможность для армянского народа иметь независимое государство». Премьер-министр призвал жителей страны сделать выбор: поддерживают ли они независимость или то, чтобы «стать отдалённой губернией».

В последние недели риторика в отношениях между Арменией и Россией была крайне напряжённой, стороны выдвигали обвинения в адрес друг друга даже на официальном уровне. Однако столь жёстко Пашинян критикует Москву впервые.

В Ереване несколько дней проходят акции протеста, участники которых обвиняют власти Армении в том, что они не пришли на помощь армянам Карабаха. На акциях, однако, звучит и критика в адрес Москвы.

Накануне руководитель аппарата Пашиняна Араик Арутюнян обвинил прокремлёвские российские СМИ в ведении «гибридной войны» против Армении. Он написал в фейсбуке, что, «похоже, как в известной сказке, тому, кто скажет самую большую ложь, достанется половина Кремля» (по всей видимости, имеется в виду армянская сказка «Кто расскажет небылицу», по которой снят мультфильм). «Как так получилось, что худшими пропагандистами российских телеканалов являются армяне: Маргарита Симоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семён Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Мигранян», – пишет Арутюнян.

Многочисленные российские прокремлёвские комментаторы, включая перечисленных, резко критикуют Пашиняна и власти Армении, обвиняя их в том, что они ориентируются на Запад и ради этого якобы «бросили» Карабах. (svoboda.org)