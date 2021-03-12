Из-за российской вакцины министр здравоохранения Словакии подал в отставку

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи подал в отставку на фоне правительственного кризиса в связи с заключением премьер-министром Игорем Матовичем без согласования с партнерами по правящей коалиции договора с Россией о поставках «Спутника V». Об этом Крайчи в пятницу, 12 марта, написал в Facebook.

«Не хочу, чтобы дата моей отставки стала поводом для ухода правительства», — отметил он, объяснив, почему покидает свой пост. «Спасибо за поддержку в нелегкой борьбе с невидимым врагом», — добавил он, имея в виду противодействие пандемии.

Премьер Матович поблагодарил Крайчи за проделанную работу, назвав его отставку «самой абсурдной в истории».

Ранее президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали премьера за то, что он договорился о поставках 2 млн доз вакцины с Москвой вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, а также до регистрации препарата в ЕС. (DW)