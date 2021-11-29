В результате пандемии COVID-19 мировой туризм в 2021 году может недополучить доходы на сумму в 2 трлн долларов США (1,77 трлн евро). Об этом в понедельник, 29 ноября, говорится в докладе Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Этот показатель сопоставим с суммой потерь в 2020 году, однако меньше, чем двумя годами ранее.

Хотя UNWTO в июле-сентябре зарегистрировала рост числа въездов туристов в страны назначения на 58 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, эти значения на 64 процента ниже уровня 2019 года. В августе и сентябре количество прибытий достигло максимальной отметки с начала пандемии, однако все равно оставалось на 63 процента ниже показателей 2019 года. (DW)