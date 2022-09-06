Россия начала закупать миллионы артиллерийских снарядов и ракет в Северной Корее из-за санкций и невозможности мобилизовать экономику для ведения войны в Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные американской разведки.

Детали поставок не раскрываются, но известно, что, кроме ракет малой дальности и артиллерийских снарядов, Россию интересует северокорейская военная техника. По словам собеседников NYT, сделка Москвы с Пхеньяном говорит об отчаянии российского руководства. Россия оказалась не в состоянии производить в нужном количестве даже простейшую военную технику.

У Северной Кореи нет высоких технологий, напоминает военный эксперт из Американского института предпринимательства (AEI) Фредерик Каган. По его словам, Пхеньян может поставлять 152-милиметровые артиллерийские снаряды или ракеты типа «Катюши».

«Единственная причина, почему Кремль вынужден покупать артиллерийские снаряды или ракеты у Северной Кореи или у кого-то еще, заключается в том, что Путин не хочет или не может мобилизовать российскую экономику для войны даже на самом базовом уровне», – считает Каган.

Такой же точки зрения придерживается глава группы по России в Институте изучения войны (ISW) Мейсон Кларк. «Кремль должен быть встревожен тем, что ему вообще приходится что-либо покупать в Северной Корее», – сказал он.

Западные санкции запретили экспорт высокотехнологичных компонентов в Россию и нарушили цепочки поставок. Кремль рассчитывал, что необходимые компоненты будет поставлять Китай, но Пекин отказался нарушать западные санкции и с начала войны в Украине не продает Москве ни военную технику, ни детали.

Помимо Северной Кореи, на помощь России пришел Иран. В конце августа США заявили о прибытии первой партии иранских беспилотников в Россию. Однако при их использовании выяснилось, что часть из них имеют технические проблемы и дефекты. Показателем эффективности санкций Запада в США считают то, что Москва вынуждена покупать вооружение в Северной Корее и Иране.

Ранее аналитики Conflict Armament Research (CAR) изучили обломки российских крылатых ракет Х-101 и «Торнадо-С» и пришли к выводу, что Россия использует электронику конца 1990-х годов в своем новейшем вооружении. Ключевой компонент для спутниковой навигации с маркировкой SN-99 оказался «аналогом игровой консоли Xbox 360», отметил инженер НАСА Арсенио Менендес. По его словам, из-за мешанины деталей и навигационной системы, которую могли бы собрать инженеры из колледжа, российские ракеты часто не попадают в цель.

США оценивали уровень отказов высокоточных ракет России в 60%, писал Reuters со ссылкой на источники. По данным Минобороны Украины, российские крылатые ракеты «Калибр» имеют шанс поразить цель не более 33%.

Российские власти потратили на программу перевооружения 22 трлн руб. с 2007 года. До начала войны в Украине доля современных образцов вооружения в российской армии превысила 70%, а в ядерных силах – 86%, заявлял президент Владимир Путин. (moscowtimes.ru)