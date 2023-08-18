Работа всех четырех аэропортов Москвы ограничивалась в ночь на 18 августа из-за прилета беспилотника, сообщили в Росавиации.

«В целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временно были ограничены полеты в аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский», — отметили в ведомстве.

В 4:30 утра по московскому времени (5:30 по бакинскому) ограничения на прием и отправку рейсов были сняты. За время закрытия воздушного пространства над Москвой было перенаправлено семь рейсов: три на аэродром Стригино (Нижний Новгород), три в Пулково (Санкт-Петербург), один рейс из Стамбула приземлился в Минске.

Уточняется, что после отмены ограничений пассажиры указанных рейсов были доставлены в аэропорты назначения.

Ночью беспилотник долетел до делового комплекса «Москва-Сити», где был сбит системой ПВО. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, обломки дрона упали в зоне «Экспоцентра». По данным ТАСС, один из павильонов «Экспоцентра» получил частичное повреждение. В частности, обрушилась наружная стена. Площадь обрушения — около 30 квадратных метров, рассказал источник агентства в экстренных службах.

Также звуки взрывов слышали в подмосковном Одинцово, Трехгорке и Красногорске, пишет телеграм-канал Shot. Официальных подтверждений этой информации нет.

Последний раз столичные аэропорты закрывались при атаке дронов в ночь на 10 августа. Тогда ограничения на прием и отправку рейсов ввели во Внуково и Домодедово. В общей сложности в двух аэропортах был задержан прилет почти 30 рейсов. Прибывающие самолеты были перенаправлены в другие авиагавани.

В свою очередь силы ПВО сбили летящие в сторону Москвы беспилотники в Калужской области и в районе Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

С 1 августа авиакомпания «Туркменистан» объявила об остановке полетов в Москву из-за рисков, возникших в связи с участившимися атаками дронов. Рейсы в российскую столицу компания не будет совершать как минимум до 22 августа. (moscowtimes.ru)