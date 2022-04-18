Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО «Железный купол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

«Одна ракета была выпущена из сектора Газа по территории Израиля. Ракету перехватила система ПВО «Железный купол», — сказали в пресс-службе.

Ранее палестинская радиостанция «Саут Аль-Акса» сообщила, что Израиль нанес авиаудары по местам расположения радикальных группировок, связанных с движением ХАМАС, в секторе Газа.

Удары были нанесены по окрестностям городов Хан-Юнис и Бейт-Лахия. В ответ войска ПВО боевиков открыли огонь по израильским самолетам и вертолетам. Позднее стало известно, что против радикалов в секторе Газа направили также сухопутные войска.

Сообщается, что в Наблусе, на территории Западного берега реки Иордан, в столкновениях с израильской полицией пострадали почти 100 человек. Палестинские издания сообщают, что конфликт возник из-за переселения еврейских поселенцев в дома на горе Сабих, которые были построены на конфискованной у арабов земле.