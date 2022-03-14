Популярное женское сообщество «İZ- inamli və zərif» отметило первый юбилей. На протяжении всего года сообщество, возглавляемое Реной Наджафзаде-Сададдиновой, внесло свой вклад в пропаганду культурных ценностей Азербайджана и поддержку женщин-предпринимателей.

В честь первого дня рождения сообщества в отеле Fairmont Baku состоялась масштабная ярмарка IZ — Novruz Fair. Поздравить юбиляров пришли популярные артисты, предприниматели, спортсмены и общественные деятели.

Как сообщает #, в рамках ярмарки состоялась выставка – продажа товаров местного производства. В широком ассортименте была представлена продукция handmade от свыше чем 60 азербайджанских брендов.

Посетители имели возможность не только приобрести наиболее приглянувшиеся из представленных товаров, но и принять участие в разнообразных конкурсах с призами, послушать популярных артистов, поучаствовать в розыгрыше лотереи, и, присоединиться к празднованию дня рождения виновников торжества.

Яркие, красочные стенды были посвящены празднику Новруз. Женщины – умелицы представили уникальные хончи, угощали гостей национальной выпечкой и главными сладостями Новруза – шакербурой и пахлавой.

Комментируя итоги проделанной работы, Рена Наджафзаде-Сададдинова рассказала корреспонденту #, что еще год назад она и мечтать не могла, что ее детище — «İZ- inamli və zərif» будет играть столь важную роль в жизни азербайджанской женщины:

«Сегодня в наших рядах – свыше 3 000 женщин. За это время я поняла, что каждая женщина – это произведение искусства, каждая женщина – неповторима, и каждая женщина заслуживает всего самого наилучшего. Миссия нашего сообщества – помочь женщинам раскрыть их творческий потенциал, оказывать содействие в продвижении малого бизнеса, объединять женщин по интересам», — рассказывает руководитель «İZ- inamli və zərif», подчеркивая, что вдохновлять и мотивировать женщин – это для нее — наивысшее счастье.