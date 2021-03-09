Из Ирака в Азербайджан доставены 248 азербайджанских детей

Процесс эвакуации из Ирака в Азербайджан граждан нашей страны, начатый в 2017 году по поручению руководства страны, был продолжен и в 2020 году.

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете Кабинета Министров за 2020 год.

«Как продолжение работы, проводимой в этом направлении с правительством Ирака, с 2018 года до конца отчетного периода в Азербайджан доставлены 248 азербайджанских детей (в 2020 году – 194 ребенка), находившихся в тюрьмах и детдомах в Ираке. После соответствующей реабилитации они были переданы под попечительство своих родственников, проживающих в нашей стране», — говорится в отчете.