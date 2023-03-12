В течение нескольких лет 18 сотрудниц британской тюрьмы Berwyn были уволены за сексуальные отношения с заключенными. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным британского Министерства юстиции, с 2019 года из исправительных учреждений в Уэльсе и Англии уволили 31 сотрудницу, которые завели отношения с заключенными. Наиболее часто подобные нарушения фиксировались в тюрьме Berwyn, считающейся самой крупной в Великобритании.

Представитель тюремной службы британского Минюста подчеркнул, что нарушителей относительно мало. «Большинство сотрудников — честные и трудолюбивые люди, но мы стали прилагать больше усилий, чтобы поймать небольшое количество тех, кто нарушает правила», — пояснил он.

Глава профсоюза сотрудников британских тюрем Марк Фейрхерст заявил, что на работу в исправительные учреждения часто принимают «не тех женщин». «Сотрудников берут даже без личного собеседования, — утверждает он. — Все делается через Zoom».

Тюрьма Berwyn известна комфортными условиями, созданными для заключенных. В каждой камере имеется отдельный туалет, на окнах нет решеток, можно смотреть телевизор или пользоваться телефонами и ноутбуками.