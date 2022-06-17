Наступила пора летних отпусков. Многие страны уже сняли ковидные ограничения для иностранных туристов, чтобы оживить заметно пострадавшую от пандемии COVID-19 индустрию туризма. Обычно в международной практике принято, что в летний сезон авиакомпании снижают стоимость авиабилетов для привлечения большего количества туристов. Однако в Азербайджане мы наблюдаем обратную картину.

Так, с учетом того, что сухопутная граница Азербайджана с Россией до сих пор закрыта, российская авиакомпания UTAIR объявила о возобновлении прямого авиасообщения между Махачкалой и Баку с 3 июня. Прошло несколько дней с момента этого объявления как стало известно о том, что эти авиарейсы был отменены по инициативе правительства Азербайджана.

Позже распространилась информация о том, что Азербайджан с 15 июня возобновляет авиасообщение с городами России. Согласно информации пресс-службы ЗАО «Азербайджанские авиалинии», начиная с этой даты, авиакомпании AZAL и Buta Airways поэтапно возобновляют программу полетов из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Москву, Санкт-Петербург, Астрахань, Минеральные Воды и Казань.

А буквально вчера распространилась информация о том, что турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines с июля приостанавливает продажу билетов по маршруту Баку — Аланья — Баку, выполняющимся сейчас трижды в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям.

Такое решение принято в связи со стратегическим планированием, а вот запланированные на период до 29 июня рейсы будут осуществлены в соответствии с расписанием.

Билеты, купленные на последующие числа, рекомендуется вернуть, — посоветовали в представительстве, уточнив, что изменения не коснулись маршрутов Pegasus Airlines по направлениям Баку — Измир — Баку и Стамбул — Гянджа — Стамбул.

Из вышеприведенной информации уже можно сделать соответствующие выводы о том, что такие основные маршруты туристического потока в Азербайджан как Россия и Турция будут обслуживаться со стороны национального перевозчика — AZAL. Согласно официальной информации в январе-мае текущего года Азербайджан посетили 116 тыс. 243 туриста из Турции. Из России в Азербайджан за тот же период въехало почти столько же – 115 тыс. 468 туристов. И с наступления летнего периода, чтобы обеспечить себе прибыль AZAL продолжает свою монопольную деятельность в прежнем духе, не допуская на местный рынок иностранных авиаперевозчиков.

При этом речь не идет о снижении стоимости авиабилетов. К примеру, билеты эконом-класса на рейс Баку-Москва на 15 июня составляют 692,24 маната. Вместе с тем стоимость билетов Баку-Лондон составляет 483,78, Баку-Берлин — 459,08, Баку-Милан — 482,58 AZN, Баку-Прага — 515,23 манатов. Это означает, что одному из двух основных направлений туристического потока в Азербайджан как Россия, с учетом того, что сухопутная граница с этой страной до сих пор остается закрытой из-за пандемии COVID-19, чинятся искусственные преграды.

Азербайджанским чиновникам даже невдомек, что из-за российско-украинского конфликта граждане России не могут поехать для отдыха в Европу, и поэтому обращают свои взоры в соседние Грузию и Армению. Так почему же властям Азербайджана не обеспечить поступления в госбюджет за счет привлечения в страну российских туристов?

Помимо этого, в случае закрытия авиарейсов Махачкала-Баку власти Азербайджана не учитывают фактор того, что в России проживают в большом количестве азербайджанцы. Еще в сентябре прошлого года Межрегиональная ассоциация азербайджанцев России обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой инициировать вопрос о снижении цен на полеты авиакомпанией AZAL для того, чтобы наши соотечественники смогли посетить родину, так как в настоящее время посетить страну возможно только воздушным путем из-за закрытия сухопутных границ. Но это просьба осталась без ответа.

Вдобавок, вот уже как несколько месяцев в Дагестане находятся граждане Азербайджана, которые не могут добраться на родину из-за закрытой границы с Россией. Открытие авиарейса Махачкала-Баку помогло бы решить эту проблему. Но в данном случае AZAL больше думает о своей прибыли, чем о тяготах азербайджанцев, большинству из которых не по карману приобретение авиабилетов по заоблачной цене.

Конечно же, нам очень хотелось бы, чтобы пресс-служба AZAL внесла ясность в щепетильные для этой авиакомпании моменты, но у данной структуры имеется привычка избегать ответов на неудобные вопросы, как мы некогда убедились в этом (https://zerkalo.az/iz-za-politiki-azala-mnogie-azerbajdzhantsy-ne-mogut-popast-iz-rossii-domoj).