Из Азербайджана в Турцию на лечение доставлены 10 участников Карабахской войны

Из Азербайджана в Турцию на лечение доставлены десять участников 44-дневной войны в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Фонде поддержки семей раненых и павших (Фонд «Яшат»).

Решение принято с учетом рекомендаций азербайджанских врачей. Диагностика, лечение и реабилитация ветеранов продолжится в Турции.

Фонд «Яшат» и впредь при необходимости будет направлять тяжелораненых участников войны на лечение за рубеж.

Ранее Фонд отправил на лечение в Турцию 13 участников Карабахской войны.

В ходе начавшейся 27 сентября 2020 года 44-дневной Отечественной войны армия Азербайджана освободила от армянской оккупации 5 городов, 4 поселка, 286 сел, большое количество стратегических высот в Карабахе. Армения, признав поражение, подписала акт капитуляции, согласно которому обязалась освободить оккупированные территории в Агдамском, Лачинском и Кельбаджарском районах Азербайджана.​​​​​​​