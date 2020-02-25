Из 196 пропавших без вести в Ходжалы 95 взяты в плен и заложники

«В результате Ходжалинского геноцида без вести пропали 196 человек, они состоят на учете в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом представитель Государственной комиссии Джамилага Агаев заявил на мероприятии в Тбилиси, посвященном 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

По его словам, среди них 36 детей, 65 женщин и 34 пожилых человека: «На основании свидетельских показаний очевидцев 95 человек из 196 пропавших без вести лиц были взяты в плен или заложники. В Государственной комиссии хранятся показания 413 человек, которые были взяты армянами в плен и заложники во время оккупации Ходжалы, но позже были освобождены».