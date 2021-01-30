Итальянцам старше 55 лет порекомендовали не вакцинироваться AstraZeneca

Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) не рекомендовало использовать вакцину от нового коронавируса, разработанную британско-шведской компанией AstraZeneca совместно с учеными Оксфордского университета, передает РИА Новости.
Сообщается, что в субботу регулятор дал разрешение на использование вакцины от COVID-19 для лиц в возрасте от 18 до 55 лет.
Отмечается, что AstraZeneca представила недостаточно информации относительно воздействия своей вакцины на пожилых.
Напомним, что в пятницу Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) одобрило использование вакцины AstraZeneca и ее допуск на рынок Евросоюза для всех лиц старше 18 лет без ограничений.
Ранее сообщалось, что Евросоюз в срочном порядке одобрил механизм, запрещающий экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран — членов сообщества.
Также сообщалось, что Евросоюз намерен заблокировать экспортные поставки вакцины от коронавируса в Великобританию в связи с дефицитом препарата в самом ЕС. Поводом для такого шага стала спровоцированная фармкомпанией AstraZeneca «вакцинная война».