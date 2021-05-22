В Роттердаме завершился финальный концерт международного песенного конкурса «Евровидение-2021».

Победителем конкурса стала Италия, которая набрала 524 балла. На втором месте Франция, замкнула тройку Швейцария.

Представительница Азербайджана Самира Эфенди (Efendi) выступила в финале конкурса под номером 21, исполнив композицию Mata Hari.

В общей сложности она набрала 65 баллов и заняла 20 место среди 29 стран. В голосовании профессионального жюри Efendi набрала 32 балла, в голосовании зрителей — 33.

Отметим, что авторами и продюсерами композиции являются Amy van der Wel, Luuk van Beers и Tony Cornelissen из Нидерландов.