Италия закрывает с 17 апреля порты для российский судов, сообщает газета La Stampa со ссылкой на циркуляр Главного командования портового управления.

«С завтрашнего дня итальянские порты будут закрыты для российских судов, запрет также будет распространяться на суда, сменившие флаг после 24 февраля», — говорится в публикации.

Те корабли, которые находятся в настоящее время в портах страны, должны будут покинуть их сразу после «завершения своей коммерческой деятельности».

Ранее об аналогичном решении объявили Бельгия и Румыния. (Газета.Ру)