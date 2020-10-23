Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии бьет рекорд второй день подряд: впервые за время эпидемии оно превысило 16 тысяч.

Как передает РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.

За сутки коронавирусом заразились 16079 человек. Накануне было зарегистрировано 15199 новых случаев. В весенний период наиболее высокий показатель роста случаев не превышал 6,5 тысячи случаев.

Согласно обнародованным в четверг данным минздрава Италии, в общей сложности с начала эпидемии на Апеннинах зафиксированы 465 726 подтвержденных случаев COVID-19.

Жертв инфекции по стране стало больше на 136, общее число скончавшихся достигло 36968. Накануне погибших было 127.

Число выздоровевших от коронавируса в Италии увеличилось на 2082 человек, их число достигло 259456. Число пациентов отделений интенсивной терапии приближается в 1 тысяче (992 с увеличением на 66), число госпитализированных достигло 9694 (+637 госпитализированных) – оба этих тренда ускоряют рост.