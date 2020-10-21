Италия обновила рекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в Италии впервые за время эпидемии превысило 15 тысяч, сообщило министерство здравоохранения страны.

За сутки коронавирусом заразились 15 199 человек. Предыдущий рекорд зафиксирован 18 октября, когда сообщалось о 11 705 случаях.