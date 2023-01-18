Президент России Владимир Путин может объявить о новой волне мобилизации уже сегодня.

Как сообщает # cо ссылкой на УНИАН, об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Сегодняшняя дата для него символична.

«Путин может объявить вторую волну мобилизации для расширения своей армии в ближайшие дни — возможно, уже 18 января. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 17 января объявил, что Путин выступит в Санкт-Петербурге 18 января с речью в честь 80-й годовщины прорыва нацистской блокады Ленинграда, родного города Путина. Путин любит использовать символические даты для обращения к русскому народу, а некоторые российские провоенные блогеры отметили, что он воспользуется этой возможностью для того, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной», — отметили в ISW.

Аналитики отметили, что ранее украинские и западные спецслужбы неоднократно предупреждали о запланированной на середину января подготовке Путиным к мобилизации.