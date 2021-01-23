Исследователи обнаружили «‎память» человеческого организма на коронавирусы

Группа американских ученых из Университета Северной Аризоны и Исследовательского института трансляционной геномики пришла к выводу, что коронавирусные инфекции, которыми человек переболел ранее, могут помочь его иммунной системе бороться с SARS CoV-2.

В исследовании, опубликованном на сайте Cell Reports Medicine, говорится, что SARS-CoV-2 может вызывать реакцию антител, которые появились после уже перенесенного коронавируса до нынешней пандемии. Это означает, что в человеческом организме сохраняется некоторая степень иммунитета к этому вирусу.

Отмечается, что полученные данные помогут разработать новые методы диагностики и лечения COVID-19, а также произвести новые вакцины, в том числе от различных мутаций вируса.

Кроме того, благодаря своему открытию ученые теперь могут объяснить, почему часть зараженных коронавирусом людей переносит его бессимптомно, а другие — болеют в тяжелой форме.

Ранее ученые из ФРГ предложили поделить случаи коронавирусной инфекции на пять типов в зависимости от реакции иммунной системы. Эти группы были выделены по состоянию генов у клеток нейтрофилов, которые отвечают за врожденный иммунитет, активизирующийся после попадания патогена в организм (aif.ru)