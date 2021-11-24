Правительство Японии с озабоченностью и как угрозу для своей безопасности воспринимает сообщения об испытании в Китае гиперзвукового летательного аппарата, способного нести ядерную боеголовку. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Военные приготовления Китая, — сказал он в ответ на вопрос об испытании, — с точки зрения обеспечения международной безопасности стали серьезной угрозой для региона, включая нашу страну». «Китай, — утверждал генсек кабинета, — последовательно, на высоком уровне и при отсутствии транспарентности наращивает оборонные расходы, стремительно и в больших масштабах качественно укрепляет свой военный потенциал, включая ракетно-ядерную мощь».

Газета Financial Times сообщила в воскресенье со ссылкой на Минобороны США и источники в разведке, что Китай в конце июля в ходе испытаний гиперзвукового оружия сумел запустить ракету с планирующего летательного аппарата (глайдера), двигавшегося более чем в пять раз быстрее скорости звука.

Специалисты предположили, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов ПРО противника. По словам источников газеты, эксперты пока не могут понять, как КНР удалось вопреки законам физики осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости. Как отмечает Financial Times, наличие такой технологической возможности ранее не демонстрировала ни одна другая страна.

МИД КНР утверждает, что эта информация не соответствует действительности. По словам представителя внешнеполитического ведомства, на самом деле Китай запускал космический корабль для проверки технологии повторного использования таких аппаратов. (ТАСС)