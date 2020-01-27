Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса

Власти Испании хотят вывезти своих граждан, находящихся в китайском городе Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.
«Мы работаем с (министром здравоохранения) Сальвадором Ильей с нашими консульством и посольством в Пекине и властями Китая и ЕС, чтобы отправить на родину около двадцати испанцев, находящихся в Ухане (провинция Хубэй), эпицентре коронавируса», — написала в Twitter глава МИД.
Ранее МИД Испании рекомендовал гражданам страны с осторожностью совершать поездки в Китай и воздержаться от посещения отдельных регионов КНР в связи с распространением коронавируса.(РИА Новости)
| 2020-01-27T15:48:02+00:00 27 января 2020, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss