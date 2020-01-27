Испания планирует вывезти своих граждан из Уханя из-за коронавируса

Власти Испании хотят вывезти своих граждан, находящихся в китайском городе Ухань, в связи с эпидемией коронавируса, сообщила министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя.

«Мы работаем с (министром здравоохранения) Сальвадором Ильей с нашими консульством и посольством в Пекине и властями Китая и ЕС, чтобы отправить на родину около двадцати испанцев, находящихся в Ухане (провинция Хубэй), эпицентре коронавируса», — написала в Twitter глава МИД.