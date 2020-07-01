Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии

Власти Испании и Португалии открыли в среду границу между странами, которая была закрыта около трех с половиной месяцев из-за пандемии коронавируса.

В торжественном мероприятии приняли участие король Испании Филипп VI, председатель правительства Педро Санчес, президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза и премьер-министр Антониу Кошта. В рамках открытия границы пройдут два акта — в испанском городе Бадахос (автономное сообщество Эстремадура) и в португальском Элваше (округ Порталегри).

Граница между двумя странами является самой длинной в ЕС, она была закрыта примерно с середины марта из-за пандемии. С остальными странами Шенгенской зоны Испания открыла границы еще 21 июня.

С 1 июля Евросоюз начинает постепенный процесс открытия внешних границ с некоторыми государствами, Россия и США в этот список не вошли.(ТАСС)