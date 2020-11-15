Исход из Кельбаджара: жителям нужно было успеть до 00:00 15 ноября — ВИДЕО

В районе 22:00 и позже из Кельбаджара все еще выезжали сотни машин.
Корреспонденты Sputnik Армения сняли кадры на перекрестке дорог в Кельбаджар и трассы Ереван-Ханкенди.
Жителей предупредили, что нужно покинуть этот район до 00:00.
Вывозили все, что возможно: мебель, стройматериалы, животных, машины и т.д.
Согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, Кельбаджарский район должен быть передан Азербайджану до 15 ноября.
Лидеры Азербайджана, России и Армении — Ильхам Алиев, Владимир Путин и Никол Пашинян — приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно документу, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе вступило в силу с 10 ноября.