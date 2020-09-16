Ирландский кабмин вернулся к работе после подтверждения отрицательного теста у министра

Ранее во вторник глава кабмина Михол Мартин объявил, что правительство в полном составе переходит на удаленную форму работы до прояснения диагноза главы Минздрава, у которого проявились симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.

«Всем министрам рекомендовано принять меры, ограничивающие передвижение и контакты, до выяснения результатов теста», — сказал премьер. Мартин уточнил, что Доннелли участвовал в целой серии заседаний, которые были посвящены разработке национального плана борьбы с эпидемией, представленного во вторник утром на правительственном брифинге.

По итогам вторника в Ирландии было зафиксировано самое большое число новых случаев инфицирования коронавирусом за период последних четырех месяцев — 357. Из них 218 пришлось на столичный регион. Трое больных умерли. С начала эпидемии число летальных исходов в стране составляет 1 787 человек, а общее число заболевших — 31 549.