Ирландский кабмин вернулся к работе после подтверждения отрицательного теста у министра

Правительство Ирландии возобновит в среду свою работу в нормальном режиме после подтверждения отрицательного теста на коронавирус у министра здравоохранения Стивена Доннелли. Об этом сообщил телеканал RTE со ссылкой на правительственный источник.

Ранее во вторник глава кабмина Михол Мартин объявил, что правительство в полном составе переходит на удаленную форму работы до прояснения диагноза главы Минздрава, у которого проявились симптомы вызываемого коронавирусом заболевания.

«Всем министрам рекомендовано принять меры, ограничивающие передвижение и контакты, до выяснения результатов теста», — сказал премьер. Мартин уточнил, что Доннелли участвовал в целой серии заседаний, которые были посвящены разработке национального плана борьбы с эпидемией, представленного во вторник утром на правительственном брифинге.

По итогам вторника в Ирландии было зафиксировано самое большое число новых случаев инфицирования коронавирусом за период последних четырех месяцев — 357. Из них 218 пришлось на столичный регион. Трое больных умерли. С начала эпидемии число летальных исходов в стране составляет 1 787 человек, а общее число заболевших — 31 549.

| 2020-09-16T11:09:59+04:00 16 сентября 2020, 13:47|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss