Ирану не удалось вывести на орбиту спутник

Иран не смог вывести спутник дистанционного зондирования земли «Зафар» при помощи ракеты-носителя «Симорг» на орбиту, сообщила государственная телерадиокомпания IRIB.

«Ракета-носитель успешно запустила в космос спутник «Зафар», однако ракета не смогла набрать необходимую скорость для того, чтобы вывести его на орбиту», — цитирует IRIB заявление минобороны Ирана.

В предыдущий раз — в январе 2019 года — Ирану не удалось вывести несколько спутников на орбиту. Тогда попытку осудил ряд западных стран, которые считают, что действия Ирана, использующего для этих целей ракеты-носители, не соответствуют резолюции СБ ООН 2231.

США и ряд других стран трактуют резолюцию СБ ООН 2231 таким образом, что она запрещает Ирану ракетные пуски. (РИА Новости)