Иранского посла вызвали в МИД Британии

Сам Макэр после задержания заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб и премьер Борис Джонсон назвали задержание Макэра грубым и безосновательным нарушением международного права.(РИА Новости)