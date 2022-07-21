В Тегеране вчера завершилась трехсторонняя встреча лидеров Турции, России и Ирана в рамках астанинского формата. Стороны подписали трехстороннее заявление по итогам саммита, признали территориальную целостность Сирии, подтвердили совместную борьбу с терроризмом и сепаратизмом, осудили США и Израиль, ну и многое другие болячки, которые в том или ином виде исходят от США и Израиля.

Однако параллельно этому были и другие важные моменты. Для начала стоит отметить, что Турция и Иран решили ряд торговых и политических вопросов между странами. Турция намерена увеличить объемы покупаемого газа у исламской республики, а с другой стороны довести товарооборот до 30 миллиардов, что говорит о том, что Анкара намерена перепродавать иранский газ.

Что же касается политического аспекта, тут стоит заметить, что последний раз визит Эрдогана в Тегеран и встреча с аятоллой Хаменеи на фоне сирийского кризиса закончился дипломатическим скандалом и взаимными обвинениями. Эрдоган тогда заявил, что иранские клерикалы поддерживают «убийцу Асада», а иранцы обвиняли Эрдогана в «торговле с ИГИЛ, а также поддержке террористических формирований». Однако даже это не прервало дипломатические контакты, а также торговые связи. Несмотря даже на санкции, Иран и Турция находили способы для глубокого экономического сотрудничества.

После предотвращения переворота в 2016 году отношения между странами вновь пошли по нарастающей, что привело к созданию «астанинского формата» по сирийскому вопросу.

Отдельно следует обратить внимание на встречу Али Хаменеи и Путина. По сути дела, верховный лидер Ирана поддержал военные действия России в Украине.

«НАТО начало бы войну с Россией под предлогом Крыма, но попытку альянса предотвратила российская военная операция в Украине. Запад не хочет видеть Россию сильной, а Североатлантический альянс — это опасная организация. Если бы вы не противостояли НАТО в Украине, то альянс сам начал бы войну под предлогом Крыма», — заявил он на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.

Это заявление можно считать «зеленым светом» для продажи иранского вооружения в Россию. Для тех, кто не знает, сразу скажу, что Иран преуспел в производстве беспилотников (правда они не так разрекламированы, как турецкие аналоги), у Ирана есть собственного производства крылатые ракеты, а также модернизированные РЗСО и гаубицы. Все это может заметно поменять ситуацию на фронте в Украине в пользу России, а также в определенной степени нивелировать преимущество, которое сейчас получила Украина из-за HIMARS. Поэтому для России роль Ирана, как возможного военного партнера, возросла.

При этом следует отметить, что Иран является союзником Китая, и то, что Пекин пока официально стоит в стороне от украинского кризиса, не говорит о том, что он не будет поддерживать Россию руками Ирана. Конфигурация сложная, но политика – это искусство возможного, по Биссмарку.

Возвращаясь к саммиту нужно сказать, что он обрел формат «2+1», поскольку только у Турции иная позиция по ситуации в Сирии и только у нее отличительная позиция по курдам в этой тройке. В подписанном документе говорится о совместной борьбе с сепаратизмом и терроризмом. Причем, каким именно — не отмечается. К примеру, те группы, которые являются для Ирана, России и Асада террористами, для Турции являются оппозицией и, наоборот Башар Асад для Анкары – это такой же глава бандформирования и никакой не президент. Поэтому, кто террорист, а кто нет, это вопрос долгих обсуждений. Что же касается сепаратистов, то тут вопрос стоит под другим углом, речь идет о курдах, которых поддерживают США, но с ними ни иранцы, ни русские напрямую дело иметь не хотят, а вот турков они активно подталкивает к конфронтации с ними: «Вы там американцев выгоните, а правительственные войска Асада придут и займут эти приграничные территории», — предлагают Эрдогану они. То есть Турция должна очистить территорию, а контроль возьмут на себя русские и иранцы.

Понятное дело, что подобное предложение не выдерживает никакой критики и, естественно, что Турция на такое не пойдет. И это говорит о том, что подписанная вчера бумага может использоваться в качестве исторической макулатуры в лучшем случае, ну а в худшем — ему найдется применение и в других местах. Что говорит о том, что военная операция Турции в Сирии неизбежна и рано или поздно, о сроках говорить не приходится, Анкара возьмет то, что ей надо.

Отдельно следует обратить внимание также на твит верховного лидера Ирана Али Хаменеи: «Мы рады возвращению Карабаха в Азербайджан. Конечно, если будет политика блокирования ирано-армянской границы (по работе), Исламская Республика будет против, потому что эта граница – это тысячелетний путь сообщения». Тут тоже лидер Ирана обозначил «красные линии», где по сути открыто защитил армян и никак по-другому это не назвать.

В Баку последние два года часто использую формулировку «новая геополитическая реальность». Так вот эта «новая геополитическая реальность» заключается еще и в том, что Иран будет сложным переговорщиком во всех процессах, и будет добиваться своего результата разными методами. Готов ли Баку к таким событиям — отдельный вопрос, однако даже если Армения захочет отдать Зангезур Азербайджану, что из ряда фантастики, то Иран этого не допустит. С другой стороны, в перспективе следует ожидать очередной виток похолодания между Баку и Тегераном. Тут нам вспомнят и Израиль, и США, и еще «оказавшихся на территории Азербайджана сирийских боевиков».