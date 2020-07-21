Иранский дипломат осудил курс властей Исламской Республики

Внешняя политика Ирана ошибочна и ее экономические последствия пожинает сегодня весь иранский народ.

Об этом в интервью порталу İrdiplomacy сказал бывший глава отдела по Ближнему Востоку МИД Ирана Касым Мухибали, сообщает Агентство Анадолу.

«Иранский народ сегодня испытывает на себе негативные последствия внешней политики Тегерана, испортившего отношения с соседними странами. Ситуация на рынках валюты, недвижимости, автомобилей плачевна. Рост цен на потребительские товары сохраняется. Все это последствия ошибок во внешней политике», — считает Мухибали.

Мухибали отметил, что экономические проблемы привели к серьезному недовольству населения.

«Тегеран вот уже 40 лет ведет неверную внешнюю политику, однако платит за эти ошибки иранский народ. Последующие ошибки во внешней политике также рискованные. Чем глубже экономический кризис, тем сильней протесты», — сказал Мухибали.