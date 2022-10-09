Иракская хакерская группа «Аль-Тахара» атаковала сайты двух газовых компаний из Израиля. Об этом пишет газета The Jerusalem Post. По данным издания, хакеры могут быть связаны с иранскими властями.

Отмечается, что кибератакам подверглись компании Energean, которая зарегистрирована в Великобритании, и Israel Natural Gas Lines, непосредственно принадлежащая израильскому правительству.

В конце сентября премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил, что страна не будет мириться с угрозой превращения Ирана в ядерное государство и приложит максимум усилий, чтобы предотвратить это.

Ранее стало известно о группе хакеров, которая прервала выпуск новостей по государственному телевидению Ирана и запустила в эфир ролик с изображением аятоллы Хаменеи в объятьях пламени. Лицо верховного лидера Ирана также было закрыто перекрестием прицела. (Газета.Ру)