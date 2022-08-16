При организации министерства обороны Азербайджана группа специалистов, состоящая из представителей вооруженных сил Исламской Республики Иран, побывала на освобожденных территориях, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В рамках визита делегация также посетила Бардинский и Тертерский районы, подвергшиеся ракетным и артиллерийским обстрелам со стороны Армении в ходе Отечественной войны.

Визит, в котором также приняли участие сотрудники посольства Ирана в Азербайджане, продлится до 20 августа.