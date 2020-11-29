Иранская разведка утверждает о получении информации об организаторах убийства ученого-ядерщика

Разведывательные службы Ирана получили информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Об этом сообщило в воскресенье Министерство информации Ирана.