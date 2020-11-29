Иранская разведка утверждает о получении информации об организаторах убийства ученого-ядерщика

Разведывательные службы Ирана получили информацию об организаторах убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны. Об этом сообщило в воскресенье Министерство информации Ирана.

«Благодаря действиям разведки получены данные об организаторах террористического нападения», — приводит текст сообщения агентство Fars. Отмечается, что эта информация будет обнародована позже.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) страны Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. (ТАСС)

| 2020-11-29T22:07:21+04:00 29 ноября 2020, 23:23|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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