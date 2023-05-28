Иранская актриса Махлага Джабери появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля в черном платье, декольте которого представляло собой веревочный узел на шее. Об этом сообщает издание Wion.

Актриса выложила свое видео, снятое на красной дорожке, в соцсети и подписала: «Остановите казни». Дизайнером платья стала модельер Джила Сабер.

Она добавила: «Посвящается народу Ирана». В подписи к видеоролику она поблагодарила за помощь саму модельера, автора видео и менеджера.

В комментариях актрису поблагодарили за смелость и за то, что проявила патриотизм по отношению к своей стране. (Газета.Ру)