Иран запустит на орбиту 5 спутников

До конца текущего иранского года (20 марта 2021 года) при сотрудничестве с Минобороны будет запущено на орбиту 5 спутников собственного производства, сказал в среду министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Иран в феврале 2021 года представит крупный иранский суперкомпьютер, который входит в число 500 лучших компьютеров в мире», — сказал Азари Джахроми.

«Этот суперкомпьютер очень важен для обработки информации и достижения результатов в искусственном интеллекте и является частью инфраструктуры искусственного интеллекта страны», — добавил министр.