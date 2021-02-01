Иран запустил новую ракету-носитель на твердом топливе

Иран провел пуск новой ракеты-носителя. Об этом сообщает в понедельник, 1 февраля, IRIB NEWS со ссылкой на Минобороны исламской республики.

Ракета под названием «Зульджахан» предназначена для вывода спутников на орбиту. Среди иранских ракет они обладают самым мощным двигателем, который работает на твердом топливе. Иран впервые использовал топливо такого типа для ракеты-носителя.

Уточняется, что ракета может вывести на орбиту спутник весом до 220 кг и поднять его на высоту 500 км.

«После исследовательских испытаний и усовершенствования технологий этот спутник будет готов к выводу действующих спутников на орбиту. Его основные особенности заключаются в сокращении затрат и увеличении скорости достижения целей, а также благодаря возможности запуска с мобильной платформы, возможно размещение спутника на орбите Солнца, что даст дополнительные возможности спутникам зондирования», — рассказал официальный представитель космической группы министерства обороны Ахмад Хоссейни. (ТАСС)