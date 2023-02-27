Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с его финским коллегой Пеккой Хаависто в Женеве.

Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства Ирана, Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран выступает «категорически против расширения НАТО» и продолжения конфликта в Украине, а также против создания угрозы суверенитету и территориальной целостности других стран.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/02/27, 15:43 | Рубрика: Мир

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