Власти Ирана выступают против расширения Североатлантического альянса.

Как передает ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе переговоров с его финским коллегой Пеккой Хаависто в Женеве.

Как следует из заявления, опубликованного в понедельник на сайте внешнеполитического ведомства Ирана, Абдоллахиян подчеркнул, что Тегеран выступает «категорически против расширения НАТО» и продолжения конфликта в Украине, а также против создания угрозы суверенитету и территориальной целостности других стран.