Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

Власти Ирана направили российской стороне ноту протеста в связи с названием Персидского залива. Об этом сообщает РИА «Новости».

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде отметил, что нота была передана МИД России через иранское посольство в Москве.

В документе сказано, что протест связан с публикацией в Twitter арабоязычного российского ведомства, в которой залив назывался как «Арабский залив».

Исторически залив между Иранским нагорьем и Аравийский полуостровом называется Персидским. При этом некоторые арабские страны оспорили этот факт в 1960-х годах. Они предложили изменить название на «Арабский залив» или просто «Залив», что вызвало недовольство со стороны Ирана.