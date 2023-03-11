11 марта 2023 года принадлежащий Исламской Республике Иран военный самолет с 09:44 до 10:26 непрерывно совершал полет вдоль азербайджано-иранской государственной границы — от Зангиланского района до Билясуварского района и в обратном направлении. Самолет летал в 3-5 км от государственной границы между двумя странами, а в некоторых случаях и над государственной границей.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Министерства обороны Азербайджана.

«Приближение военного самолета Исламской Республики Иран к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике заблаговременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создает угрозу безопасности гражданской авиации и служит дальнейшему обострению двусторонних отношений.

Более получасовой полет военного самолета близ освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением в отношении Азербайджана. Хотелось бы напомнить, что в прошлом году иранская сторона провела крупномасштабные военные учения вдоль реки Араз вблизи границ Азербайджана.

Мы решительно осуждаем иранскую сторону за столь провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем.

11 марта посол Исламской Республики Иран в Азербайджанской Республике Сейид Аббас Мусави был вызван в Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики и ему была вручена соответствующая нота протеста», — говорится в заявлении.