Президент Ирана Хасан Рухани назвал уничтожение иранского пассажирского самолета в 1988 году ужасным и неприемлемым преступлением, сообщает IRNA.

«США должны извиниться перед иранским народом, выплатить компенсации и объясниться за поощрение виновных в этом огромном преступлении», — сказал Рухани, выступая в субботу на заседании Национального управления по противодействию коронавирусу.

В годовщину авиакатастрофы A300 над Персидским заливом Рухани заявил, что в результате трагедии погибли 290 человек, однако правительство США пока официально свою вину не признало.

«Они не только не предприняли значительных шагов, но и наградили виновных медалями ВМС США», — отметил Рухани.

3 июля 1988 года авиалайнер Airbus A300B2-203 авиакомпании Iran Air совершал коммерческий пассажирский рейс IR655 по маршруту Тегеран — Бендер-Аббас — Дубай, но через 7 минут после вылета из Бендер-Аббаса, пролетая над Персидским заливом, был сбит ракетой «земля — воздух», выпущенной с палубы ракетного крейсера ВМС США Vincennes. Погибли все находившиеся на борту самолета 290 человек — 274 пассажира (в том числе 65 детей) и 16 членов экипажа.

Катастрофа рейса 655 стала крупнейшей авиакатастрофой в истории Ирана и самолетов семейства Airbus.

Кроме иранцев, на борту находились также пассажиры из Индии, Пакистана, Дубая, ОАЭ, Югославии и Италии. Тела 100 пассажиров так и не удалось обнаружить в водах Персидского залива.