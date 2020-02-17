Иран поддержал предложенный Россией механизм коллективной безопасности

«Иран считает, что проблемы, которые в нашем регионе, частично начались из-за присутствия войск из-за пределов региона, со стороны государств за пределами стран нашего региона. Поэтому поддерживает подходы, которые считают, что безопасность региона должна обеспечиваться путем регионального сотрудничества. Здесь (это) пример, который имеет позитивные результаты, поэтому такой подход, конечно, получает поддержку», — сказал Санаи журналистам в кулуарах IX Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».(РИА Новости)