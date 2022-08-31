Мы благодарим Москву за поддержку нашей позиции по снятию санкций.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на пресс-конференции, которую он провел сегодня в Москве со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Он добавил, что обсудил также с Лавровым ситуацию в Ираке и Йемене.

«Наши позиции по событиям в Ираке совпадают с позицией Москвы, и мы надеемся, что ситуация в этой стране скоро нормализуется. А для прекращения огня в Йемене необходимо решение руководства страны и снятие блокады».

Министр иностранных дел Ирана заявил, что не принимает новые обвинения в адрес его страны, связанные с ядерной программой.

Коснувшись вопроса Афганистана, глава МИД Ирана сказал, что необходимо сформировать инклюзивное правительство, состоящее из представителей всех этнических групп этой страны.