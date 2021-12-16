Власти Ирана передадут информацию с видеокамер на объекте по сбору центрифуг в Кередже Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) после того, как в отношении Тегерана будут отменены санкции США по ядерной сделке. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди.

«Мы достигли договоренности, что МАГАТЭ пойдет на необходимое сотрудничество, чтобы камеры на объекте в Кередже были тщательно изучены [иранскими экспертами] с технической и правовой сторон, а также с точки зрения безопасности», — цитирует его телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

По словам Камальванди, «это необходимо, чтобы убедиться, что эти камеры не будут использованы организаторами диверсий». «Как только все санкции будут сняты, мы сможем передать информацию с камер в распоряжение МАГАТЭ», — отметил он.

Тегеран с февраля прекратил передавать МАГАТЭ информацию с камер наблюдения на ядерных объектах в рамках нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством. При этом аппаратура продолжает работать и данные сохраняются у Ирана. Власти исламской республики заявляли, что в случае возвращения всех сторон к ядерной сделке информация с камер может быть передана МАГАТЭ. (ТАСС)