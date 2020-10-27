Иран перебросил системы ПВО к границам Азербайджана и Армении

Иран усилил противовоздушную оборону северо-западных границ на фоне боевых действий в зоне карабахского конфликта, сообщил начальник штаба сил ПВО Исламской Республики, генерал Абдулрахим Мусави.

Как сообщает IRNA, Мусави подчеркнул значимость защиты мирного населения приграничных населенных пунктов Ирана.

«При необходимости к границе будут переброшены дополнительные силы. Главным для нас остается безопасность населения», — сказал генерал.

Мусави подчеркнул, что страны должны уважать территориальную целостность своих соседей и право на защиту своих границ.

Командующих сухопутными войсками КСИР, генерал Мухаммед Пакпур 25 октября посетил приграничную зону и сообщил о переброске дополнительных войск к границе.

| 2020-10-27T16:10:26+04:00 27 октября 2020, 17:12|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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