Часть ирано-азербайджанских отношений связана с региональным сотрудничеством, которое в настоящее время укрепляется.

Как передает #, об этом заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдуллахиан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел нашей страны Джейхуном Байрамовым.

«В данном контексте имеет важность и платформа по сотрудничеству в формате «3+3», которая включает Азербайджан, Турцию, Россию, Иран и Армению. Грузия пока не решается присоединиться к Зангезурскому коридору в формате «3+3», — сказал дипломат.